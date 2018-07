Besonders lange liegt das letzte Crystal-Viper-Album eigentlich noch gar nicht zurück, dennoch dürfen sich Fans der Band auf eine kleine Zwischenmahlzeit in Form einer EP freuen. Den Einstieg bietet das brandheiße Eisen "At The Edge Of Time", das die Polen mit seinen thrashigen Riffs, dem wunderbaren Refrain und den mittelalterlichen Instrumentalpassagen von ihrer besten Seite zeigt. Den Song gibt es gleich noch auf Polnisch zu belauschen, zuvor haben Crystal Viper aber die mitreißende Hymne "When The Sun Goes Down" vom letzten Album Queen Of The Witches in alternativer Version aufs Plastik gebrannt. Schließlich zeigt sich Marta Gabriel zur honigsüßen Ballade "When You Are" von einer stimmlich unerwartet zarten Seite. Am Ende steht das Quartz-Cover "Tell Me Why" und beschließt ein rundum gelungenes und spannendes Minialbum.

Keine Frage: At The Edge Of Time, das übrigens einmal mehr von Herrn Marschall optisch veredelt wurde, besitzt von allen Viper-Alben das bislang größte kommerzielle Potential. Möglich, dass da manch ein Fan der ersten Stunde, als Crystal Viper noch ne ganze Ecke ruppiger zu Werke schritten, die Nase drüber rümpfen wird, qualitativ haben sich die Polen zuletzt aber stetig steigern können.

