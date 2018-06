Ich liebe es, wenn keinerlei Informationen zu Veröffentlichungen mitgeliefert werden, die Band über keine eigene Homepage verfügt (zumindest keine gefunden) und auch das letzte Update auf der Labelseite etwa ein Jahr her ist. Naja, lassen wir daher einfach mal die Musik für sich sprechen.

Mormânt de Snagov kommen aus Finnland und bringen dieser Tage ihr drittes Album auf den Markt. Erwarten darf der geneigte Hörer Black Metal, der sich etwas an Cradle Of Filth orientiert und sich meist im oberen Geschwindigkeitsbereich befindet, ohne jedoch in ICE-Tempo zu verfallen. Dabei legen die Jungs definitiv Wert auf Abwechslungsreichtum, so wird das Tempo beständig variiert und auch reichlich hintergründige Melodiebögen eingeflochten. Auch wenn die Vocals meist im Keifgesang gehalten sind, so finden auch die ein oder anderen Growls ("Stories Untold") ihren Weg auf die Scheibe. Aber auch langsam können die Jungs, wie sie bei "Battle Neverending" zeigen. Der Song ist im unteren Midtempobereich angesiedelt und besticht durch seine düstere Atmosphäre. Leider zieht sich diese jedoch nicht durch das komplette Album bzw. über die gesamte Spielzeit. Ein weiteres Manko ist, dass bei aller Abwechslung kaum ein Song dauerhaft im Gehörgang hängen bleibt. Dafür klingt die Scheibe über weite Strecken einfach zu zerfahren und auch zu verspielt.

Ray

Zur Übersicht

Zur Hauptseite