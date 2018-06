Ja, die Finnen wissen, wie man gute Rockmusik macht. Ein weiterer Beweis für diese These ist die Band Wishing Well, die mit Rat Race ihr zweites Album an den Start bringt. So kunterbunt wie dessen Cover gestaltet wurde, muss man irgendwie sofort an die 1970er denken und tatsächlich klingt der energetische Opener "Wheeling And Dealing" wie Uriah Heep auf einem Heavy-Metal-Trip. Das liegt wohl am prägnanten Einsatz der Hammond-Orgel, die für den Sound von Wishing Well überhaupt eine gewichtige Rolle spielt. Stark vertreten ist sie auch im folgenden "Children Of Paradise", das in Finnland schon vorab als Single erschienen ist - ein Paradebeispiel in Sachen Retro-Rock, das neben seiner eingängigen Melodie und dem starken Refrain sogar noch mit einem Kinderchor aufwartet.

Doch man sollte vorsichtig sein, Wishing Well als reine Retro-Band abzutun. Schließlich liefert "Sleepless Nights" sogleich lupenreinen Melodic Metal, ehe das bluesig-groovende "Pilgrim Caravan" mit seiner arabischen Violine für orientalische Akzente sorgt. Abwechslung wird bei Wishing Well nämlich verdammt groß geschrieben! Vom esoterisch angehauchten "Falling Out Of Love", bei dem noch einmal Uriah Heep grüßen lassen, über die epische Power-Ballade "Grain And Sand" bis hin zum doomigen "You Can't Keep A Good Man Down" mit seinen erstsahnigen Gitarrenpart machen die Finnen in jeder Gefühlslage eine gute Figur. Freilich wird hier das Rad nicht neu erfunden, es sitzt aber jedes Detail in der Reihe der zehn Kompositionen. Arto Teppo, der neue Mann an den Tasten, sorgt mit seiner Hammond-Orgel für den roten Faden und auch der zweite Neuzugang, Rafael Castillo, fügt sich mit seiner nicht zu hohen, leicht belegt klingenden Stimme perfekt in den Sound seiner Kollegen. Da kann man am Ende nur den Hut ziehen vor so viel Spielfreude und Kreativität. Wo andere Bands unserer Zeit gerne versuchen, ein altehrwürdiges Idol so gut es geht zu imitieren und bewusst auf einen archaischen Klang setzen, schwingt Rat Race mit seiner druckvollen Produktion in Balance zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Dieses Album hat das Potential Rockfans und Metalheads aus unterschiedlichen Generationen gleichermaßen zu begeistern!

