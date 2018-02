Zwei Jahre nach Dekaden kommen Thyrgrim mit ihrem nächsten dunklen Werk um die Ecke.

Ihrem Stil sind die Jungs treu geblieben, auch anno 2017 beherrscht dunkler, teils apokalyptischer Black Metal das Geschehen. Prescht der Opener "Die Heilung Dieser Welt" noch recht ungestüm und im hohen Tempo durch die heimischen Membrane, wird bei der folgenden "Frühlingsdämmerung" merklich ein Gang zurück geschaltet. Sofort entfaltet sich im moderaten Midtempo eine beklemmende Grundstimmung. Ja, genau in diesem Fahrwasser fühlen sich Thyrgrim am wohlsten, können sie hier doch ihre Mischung aus Melodien, Trauer, Hass, Ausweglosigkeit und Melancholie am besten zur Geltung bringen. Das kommt auch bei "Die Ewige Suche" zum Ausdruck, bei der sich Sänger Kain das Leben aus den Lungen schreit. Diese hier verarbeitete Melancholie ist fast schon greifbar. Dabei bedarf es keiner Geschwindigkeitsausbrüche, nein, hier liegt wahrlich in der Ruhe die Kraft. Dieses hier verarbeitete Wechselspiel zwischen ruhigen, akustischen Momenten und langsam treibenden Black Metal hat eine dichte Atmosphäre inne, die einen fesselt. Thyrgrim verstehen ihr Handwerk.

Wer auf atmosphärischen, melancholischen Black Metal steht, kommt an Vermächtnis nicht vorbei.

