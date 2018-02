VÖ: 20. Oktober 2017

Zeit: 49:29

Label:

Homepage:

Zehn Jahre sind eine lange Zeit. So ziemlich genau vor zehn Jahren erschien mit Spiel Des Lebens das erste Album dieser sympatischen Jungs. In dieser Zeit hat sich viel geändert. Nach einer Dekade darf man auch ruhig einmal zurück blicken auf die Anfangstage, und genau das haben Kärbholz getan. Getreu dem Motto "Zurück Auf Anfang" hat man sich dem Debutalbum noch einmal angenommen und sich den eigenen Angaben nach den Songs so genähert, als wären es neue und nicht alte Songs.

So hört sich die Neuauflage des Debuts auch an: modern, kraftvoll, dynamisch. Keine Spur davon, dass diese Songs schon so "alt" sind. Wenn man die Songs stellenweise nicht schon von Konzerten kennen würde (z.B. "Mein Weg"), könnte auch der Eindruck eines neuen Albums gewonnen werden. Kärbholz haben durchaus recht, wenn sie sagen "das sind gute Songs. Aber: das haben sie so nicht verdient". Dabei blickt man zurück auf die ersten Studioerfahrungen, bügelt die "Fehler" von damals aus und kleidet die Songs neu ein. Wer das Debut nicht eh schon im Regal stehen hat, sollte hier zugreifen.

Wie sagt es der Sticker auf dem Album doch so schön: "Ja, genau so hätten wir es damals gemacht... wenn wir gekonnt hätten." Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen.

