Etwas mehr als 25 Jahre ist der Schwede Shamaatae aka Arckanum nun schon unterwegs. Die letzten Jahre war es ruhig um ihn, liegt das letzte Album Fenris Kindir auch schon wieder vier Jahre zurück. Nun meldet sich Arckanum noch einmal, ein letztes Mal zurück auf der dunklen musikalischen Bühne.

Ursprünglich als EP geplant, ist Den Förstfödde (auf deutsch: Der Erstgeborene) nun doch ein vollständiges Album geworden. Und was für eines: Denn mit ursprünglichem Songaufbau haben die acht auf Den Förstfödde enthaltenen Songs nur teilweise zu tun. Hier wird vielmehr viel Wert auf eine dunkle, beklemmende Atmosphäre gelegt. Allein der Einstieg in die Scheibe ist mit dem Titelsong sehr dramatisch gelungen. Das Stück präsentiert sich mit einer Spielzeit knapp unter zehn Minuten eher als Beschwörungsformel denn als Song. Auch das nachfolgende "Nedom Etterboeljorna" schlägt in die gleiche Kerbe: tiefergelegte Gitarren bilden das brüchig wirkende Fundament für dieses Stück, das gänzlich ohne Vocals auskommt. Gegen Ende zeigt sich dann auch eine morbid wirkende Melodie, die sich beim folgenden "Ofjaettrad" fortsetzt und nun auch endlich Unterstützung vom Schlagzeug erhält. Der Song schraubt sich langsam nach oben, ehe nach einer ruhigen, kurzen Zwischenphase der Sturm losbricht. Nun erschallt harscher, ungezügelter Black Metal, wie man ihn von Arckanum aus der Vergangenheit kennt. Kalter, klar in Skandinavien beheimateter Black Metal übernimmt nun das Zepter, wechselt gekonnt zwischen groovendem Midtempo und schneller Raserei, unterlegt mit unaufdringlichen Melodiebögen.

Ein mehr als würdiger Schlusspunkt nach über 25 Jahren.

