Ganz egal, was der Promoter sagt, es macht schon Sinn, die Band SweetKiss Momma in die Ecke Roots und Southern Rock zu stellen. Schließlich sind altehrwürdige Genre-Pioniere wie die Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd oder Blackfoot aus dem Sound von SweetKiss Momma nicht wegzudenken. Gemäß deren Rezeptur vermengen auch die Jungs aus Seattle Einflüsse aus Blues, Gospel und Country mit einer ordentliche Schippe Good-Time-Rock'n'Roll.

Die ersten drei Stücke der neuen EP Get Ready For The Getdown knüpfen an, wo man 2016 mit What You've Got aufgehört hat. Die flott gespielten Nummern machen einfach gute Laune. Hier eine Mundharmonika, dort ein Background-Chor und überall trifft man auf die bandtypische Orgel, die dem Material einen 70er-Jahre-Anstrich verpasst. Aufhorchen darf man dann zu "Woman Of Wickedness", einem sau-coolen, bass-geführten Blues-Rocker, dessen dezentes Orgelspiel an Uriah Heeps "Rainbow Demon" erinnert, während die Gitarren ein richtig fettes und deftiges Rock-Riff servieren. Der Rausschmeißer "Between The Flood And The Fire" startet dann mit einem Gospelchor (inklusive Händeklatschen) und kommt dank seinem dynamischen und spannenden Gitarrenspiel danach auch ganz gut ohne stimmliche Begleitung zurecht.

Nach 20 Minuten Spielzeit ärgert man sich schließlich, dass dieser Trittstein vor der nächsten LP schon wieder vorüber ist. Obwohl der Southern Rock seit einigen Jahren schon eine blühende Renaissance erlebt und viele talentierte Newcomer an den Start bringt, so schaffen es SweetKiss Momma durch Sänger Jeff Hamels angenehmes und markantes Organ, durch die starke Orgel-Präsenz und die wiederkehrenden Gospeleinlagen, dass man sie auf Anhieb erkennt. Diese Herren sind mit Herz und mit Verstand bei der Sache und liefern hoffentlich auch weiterhin so feines Material wie hier auf Get Ready For The Getdown.

