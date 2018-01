VÖ: 13. Oktober 2017

Zeit: 38:02

Label: Eternal Echoes

Homepage:

Stil: Black Death MetalVÖ: 13. Oktober 2017Zeit: 38:02Label: Eternal EchoesHomepage: www.facebook.com/thespiritband

Hossa, was kommt denn da aus Saarbrücken zu mir? The Spirit haben sich vor zwei Jahren gegründet und bringen nun ihr Debutalbum auf den Markt.

Nach dem für meinen Geschmack etwas langen Intro, das zugleich auch als Titelsong fungiert, prescht der eigentliche Opener "Cosmic Fear" schon mal recht ordentlich durch die heimischen vier Wände. Gleich wird klar, die Jungs haben sich viel vorgenommen und verarbeiten so einiges in ihren Songs. Herausgekommen ist dabei eine mehr als gelungene Mischung aus Black und Death Metal, der mich ab und an auch an alte Dissection oder auch Immortal erinnert. Das nachfolgende "The Clouds Of Damnation" ist dann mit knapp über sieben Minuten auch der längste Song des Albums, bei dem die Spanne von ruhigeren Midtempopassagen bis hin zu Blast-Eruptionen reicht. Auch wenn The Spirit dabei richtig Gas geben, ihr Händchen für eingängige, jedoch nicht zu aufdringliche Melodien ist stets präsent. So wird auch das abwechslungsreiche "Cross The Bridge To Eternity" im Refrain zum wahren Groovemonster. Die Jungs schaffen es trotz der langen Songs, den Hörer beständig an der Stange zu halten, so dass die Songs auch auf Dauerrotation nicht langweilig werden.

Mit knapp über 38 Minuten Spielzeit ist das Debut allerdings leider etwas knapp ausgefallen, hier hätte es ruhig mehr sein dürfen. Aber eines ist schon mal sicher: mit Sounds From The Vortex haben The Spirit einen bärenstarken Einstand abgeliefert und die Messlatte selbst recht hoch gelegt. Fans der genannten Bands können hier bedenkenlos zugreifen.

0 KommentareRay

Zur Übersicht

Zur Hauptseite