Stil: Melodic Groove MetalVÖ: 20. September 2017Zeit: 4:30Label: EigenproduktionHomepage: www.zephyra.se/Official/home.html

Die schwedischen Zephyra melden sich mit ihrer Single The Darkest Black aus dem hohen Norden. Leider sind die weiteren Informationen relativ dürftiger Natur, die bandeigene Homepage "bietet" News aus 2015. Soweit, so gut. Lassen wir also die Musik allein für sich sprechen, auch wenn auf der Single nur ein Song enthalten ist.

Geboten wird knackiger, von Keys unterlegter Melodic Groove Metal, der definitiv Lust auf mehr macht. Markenzeichen ist hier der sehr variable Gesang von Frontfrau Asa Netterbrant, die von gefühlvollem und kräftigem Klargesang über fiese Screams und Growls alles beherrscht. Das Tempo ist ebenso variabel gehalten und auch das Händchen für eingängige Melodien wird gezeigt.

Schade, dass es sich hier nur um einen Song handelt. Da nicht beurteilt werden kann, ob dieser repräsentativ für das kommende Album ist, wird auch auf eine Wertung verzichtet. Aber man ist mit The Darkest Black prima angefixt.

