Nocte Obducta sind ja bekannt für ihren nicht immer ganz leicht verdaulichen Black Metal. Keine zwölf Monate sind seit dem letzten Langeisen Mogontiacum ins Land verstrichen, schon kredenzen uns die Mainzer mit Totholz (Ein Raunen Aus Dem Klammwald) ihr inzwischen zwölftes Album.

Der rein instrumentale Einstieg "Innsmouth Hotel" lässt es noch nicht erahnen, aber das neue Album ist ein Rückbesinnen auf alte Tage. Wem die Alben neueren Datums teils zu experimentell geraten waren, der wird mit Totholz seine Freude haben. Auch wenn man sich auf seine Vergangenheit zurück besinnt, so bleiben doch die typischen Trademarks erhalten. So kommt "Die Kirche Der Wachenden Kinder" anfänglich teils roh und harsch daher, ehe der Song abrupt einbricht und mit leicht psychedelischen Elementen aufwartet. Richtig groovig wird es dagegen bei "Trollgott", ehe der Titelsong für eine morbide Stimmung sorgt. Durch die teils unterschwellig eingesetzten und wabernden Keyboardklänge erhalten die Songs mitunter auch Soundtrack-Feeling, vor dem geistigen Auge erscheinen die alten Schwarz-Weiß-Filme. Mit dem überlangen, über 16 minütigen "Wiedergänger Blues" wird das Album abgeschlossen. Hier ziehen Nocte Obducta noch einmal alle bekannten Register, langsam baut sich der Song aus der Ruhe heraus auf, erfährt in der Mitte der Spielzeit seinen Höhepunkt und mündet dann in allerlei Soundcollagen, bevor es final noch einmal zur Sache geht.

