Mit "etwas" Verspätung hat mich nun das inzwischen siebte Album der Amis erreicht, aber wenn die Jungs ihrem Veröffentlichungs-Turnus halbwegs treu bleiben, ist ja zum nächsten Album noch etwas Zeit.

Der Albumtitel spricht im Grunde schon für sich. Hier haben wir es mit geballter und ausgezeichnet vertonter Wut zu tun, die uns die Jungs um Sänger Dez Fafara hier entgegen schmettern. Allein schon der Opener "Testimony Of Truth" zählt hierbei wohl zum Besten, was jemals das Hause DevilDriver verlassen hat. Eine eingängige Hookline, unterlegt von einem Groove, der sich sofort im Nackenbereich festsetzt und gepaart mit einem richtig angepissten Gesang; Bangerherz, was willst du mehr? Ähnlich sind auch die nachfolgenden Songs geartet, wobei man sich selbst die Messlatte mit besagtem Opener sehr hoch gelegt hat. Doch auch gemäßigtere Klänge bzw. Passagen gibt es auf Trust No One, "Above It All" schraubt das Tempo stellenweise auch mal runter. Auch "Retribution" beginnt eher verhalten, hier überlässt man dem Bass erstmal das Feld, ehe der Rest der Band ziemlich groovend einsteigt.

Auch beim siebten Album weiß man, woran man ist, ein herrlich aggressiver Mix aus Melodie, Thrash und Death Metal.

Ray

