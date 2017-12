Es is schon irgendwie bitter: da zählt man zur Speerspitze des skandinavischen Death Metal-Szene, bringt mit Into Eternity und Bitterness zwei Meilensteine des Genres auf den Markt, schiebt danach mit Swallow The Snake ein mehr als durchwachsenes Album hinterher und verschwindet dann erstmal klanglos in der Versenkung. Vier Jahre später meldet man sich dann mit Counting Our Scars mehr als eindrucksvoll wieder zurück aus der musikalischen Versenkung und nun ist nach dem finalen Through Aching Aeons doch schon wieder Schluss. Das ist angesichts der Songs auf dem neuesten Album der Schweden mehr als schade.

Denn mit ihrem fünften Album zeigen die Schweden nochmal deutlich, wo der Hammer hängt. Musikalischer Death Metal skandinavischer Prägung, jedoch abseits der ausgetretenen Götheborg- oder Viking Metal-Pfade. Egal, ob der schnelle Opener "Silent Rapture", der im fiesen Midtempo gehaltene Titelsong oder das von Tempowechsel durchzogene "Slither", die Herren zeigen, dass sie's noch drauf haben. Gut, an die alten Klassiker reicht das neue Material nicht ganz heran, schließlich wurde auch der Melodieanteil reduziert, aber dafür lässt man der Energie freien Lauf. Mit dem mehr als passenden "Our Departure" schließt man am Ende das Kapitel Desultory.

Mit Through Aching Aeons verabschieden sich Desultory laut eigener Aussage nun also für immer aus dem Musik-Biz und mit einem Paukenschlag abzutreten hat ja irgendwie auch was.

