Lang, ganz lang ist's her, als das Debutalbum A Bloodred Path das Licht der Welt erblickte. Leider hat es die Band damals gerade mal auf drei Alben gebracht, ehe es still wurde um die Schweden. Umso schöner, dass diese Perle schwedischen Death Metal nun erneut das Licht der Welt erblicken darf. Man kann ruhig sagen, dass Gates Of Ishtar damals zu den Vorreitern der melodischen Death Metal-Szene zu zählen waren, zusammen mit At The Gates und Dissection (von denen man halten kann, was man will, musikalisch waren die erste Sahne). Gates Of Ishtar zeigten damals schon ihr Gespür, wie man flottes Tempo mit eingängigen Melodien verbinden kann, ohne an Härte oder Geschwindigkeit zu verlieren. Zieht euch einfach mal "Tears" rein, das schon mal mit einem Hammerriff einsteigt, ehe das Tempo mühelos angezogen wird. Gut, der Sound war damals beileibe nicht druckvoll, aber so war das damals halt. Eine feine Gelegenheit, den Backkatalog entsprechend aufzustocken.

0 KommentareRay

Ohne Wertung

Zur Übersicht

Zur Hauptseite