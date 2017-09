VÖ: 15. September 2017

Zeit: 23:12

Label: Eigenproduktion

Homepage:

Stil: Americana / Swampy Blues & Stoner Rock

Shawn James hat in letzter Zeit einiges an Aufsehen erregt! Er lieferte unkonventionelle und eigenständige Melodien, mit denen er ein Millionen-Publikum erreichen konnte! Neben den Titelthemen zu der Discovery Channel Serie Yukon Men und der US Hitserie Shameless wurde wohl sein Stück "Through The Valley", welches für den Trailer des Playstation-Spiels The Last Of Us Part II verwendet wurde, zur bekanntesten Visitenkarte des Ausnahmetalents. Markenzeichen seiner Musik ist die große Eigenständigkeit zwischen Folk, Blues und Bluegrass, die nicht immer leicht verdaulich ist. Sie wirkt allerdings friedlich im Vergleich mit dem, was Shawn James mit seiner Band The Shapeshifters abliefert, wo doch harschere und wirklich verrückte Töne angeschlagen werden.

Mit einem Instrumentarium aus Gitarre, Slidegitarre, Banjo, Fidel, Mundharmonika und Drums erweitern sie Shawn James' ohnehin schon eigenwilligen Stil zu einem tollwütigen, in Moonshine getünchten Sound, den die Band selbst mal als Southern Swamp Rock, mal als Swampy Blues Stoner Rock oder als Doom Folk bezeichnet. Shapeshifters - zu Deutsch Formwechsler - ist also tatsächlich ein programmatischer Bandname!

Die vorliegende EP The Bear ist der zweite Teil einer konzeptionellen Trilogie, welche durch die beiden EPs The Hawk und The Wolf komplettiert wird. Sie erschien ursprünglich 2013 in den Staaten als Eigenproduktion der Band und wird nun als Re-Release auch in Europa besser erhältlich sein. Die sechs Songs demonstrieren die große Bandbreite dieser bärtigen und tätowierten Truppe, die man auf den ersten Blick wohl gerne als Hinterwäldler abstempeln möchte. Aber weit gefehlt! Denn in diesem musikalischen Wahnsinn liegt auch etwas Geniales. Dazu muss man sich nur einmal den Song "Hunger" zu Gemüte führen, zu dem es im Internet auch ein ganz schön heftiges Video zu sehen gibt. Das Stück mag der Schlüssel zur eigenen Welt von Shawn James And The Shapeshifters sein, eine extreme Welt, in der sich sicherlich nicht jeder zurecht finden wird. Der Versuch lohnt sich aber definitiv! Gerade Freunde der jüngeren Generation von Americana-Bands wie The Goddamn Gallows oder The Legendary Shack Shakers werden hier bestimmt fündig!

