Stil: AmericanaVÖ: 15. September 2017Zeit: 32:38Label: EigenproduktionHomepage: www.shawnjamesmusic.com

Es ist schon erstaunlich, auf welch großes Interesse der Chicagoer Ausnahmemusiker Shawn James im Augenblick stößt. Der Song "Through The Valley" von seinem Album Shadows landete vorübergehend auf Platz 1 der weltweiten Spotify Viral Charts und wurde für den Trailer des Videospiels "The Last Of Us Part II" verwendet. Schließlich konnte er zusammen mit seiner Band The Shapeshifters sogar einen Gig im Biergarten des diesjährigen Wacken Open Air ergattern! Mit diesem Erfolg im Rücken werden nun einige seiner Werke, die bislang nur in den USA vertrieben wurden, auch für den europäischen Markt wiederveröffentlicht, so auch sein letztes Solo-Album On The Shoulders Of Giants.

Doch warum ist der momentane Erfolg dieses Musikers so erstaunlich? Nun, sein unkonventioneller Mix aus Blues, Soul, Folk und Bluegrass ist eben alles andere als leicht verdaulich. Minimalistisch inszeniert - auf seinem Solo-Album bedient Shawn James alle Instrumente, also Akustikgitarre, Kick-Drums und Tamburin, selbst - haben seine Lieder dank ihrer eindringlichen Melodien und Shawns manischem Gesang beinahe etwas Spirituelles. Fast scheint es, er stehe beim Musizieren in direktem Kontakt mit den Geistern der amerikanischen Ureinwohner! Diese Musik in Worte zu fassen, ist wirklich schwer. Man muss sie selbst erfahren, insofern man denn in der Lage ist, sich für sie zu öffnen. Mit Easy Listening hat das Material auf On The Shoulders Of Giants jedenfalls so viel gemeinsam wie ein in Fass-Stärke abgefüllter Bourbon mit einem lauwarmem Schluck Mineralwasser. Im einen Moment faszinieren die Hingabe des Musikers und die unglaubliche Intensität seiner Lieder, im anderen zehren die Songs aber ganz schön an den Nerven, wenn sich Meister James regelrecht selbst in Trance singt. Fans von Americana und den letzten Jonny-Cash-Alben aus der American-Recordings-Reihe, die ja ebenfalls auf Minimalismus setzen, sollten unbedingt das Netz durchstöbern. Zum Track "Delilah" von diesem Album gibt es beispielsweise einen Videoclip zu finden.

