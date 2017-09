Dass Irish Folk Rock nicht zwangsläufig auch aus Irland kommen muss, das weiß man seit den Dropkick Murphys oder den Tossers aus den USA. Man weiß es auch von Fiddler's Green oder Mr. Irish Bastard hier in Deutschland oder in Down Under, wo The Rumjacks sitzen.

Mit The Moorings gibt es nun auch eine Kapelle aus Frankreich, die im Grunde genommen in genau die gleiche musikalische Kerbe haut wie oben genannte Bands. Gespielt wird Irish oder Celtic Folk, der mit einer ordentlichen Schippe Punkrock angereichert wurde. Die Bandbreite reicht vom angefressenen Punksong wie etwa "Captain Watson's Gang" übers schnelle, tanzbare und sehr traditionell gestrickte Instrumentalstück "The Dancy Cargo Hold's Dance / Mermaid's Jig" bis hin zu ruhigeren Schunkelnummern der Marke "The Mariner I Used To Be". Ach ja, zünftige Trinklieder dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da wären zum Beispiel der Gassenhauer "Drink Up Fast" - ausgezeichnet zum Mittrinken, ähm Mitsingen geeignet - oder "Ice Cold Jar Of Whiskey".

Ja, hier werden durchaus Klischees bedient, wenn auch auf hohem Niveau. In einem Punkt unterscheiden sich die Moorings aber dennoch von den Szene-Vorreitern. Es gibt nämlich auch eine Reihe von Liedern, die in der französischen Landessprache vorgetragen werden. So etwa das Jacques-Brels-Cover "Amsterdam", in dem auch das Banjo eine tragende Rolle spielen darf. Das lässt dann schon aufhorchen, ändert aber dennoch nichts an der Tatsache, dass sich The Moorings in Sachen Songwriting nicht wirklich hervortun können. Vielleicht muss man die Truppe erst einmal live auf einer Bühne gesehen haben, wo es die Band mit Sicherheit ordentlich krachen lässt, damit dieses erste Langeisen noch besser zündet. Gute Unterhaltung für Genre-Fans ist aber dennoch garantiert.

0 Kommentare

