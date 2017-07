VÖ: 19. Januar 2017

Zeit: CD 77:36 - DVD ca. 85 Min.

Label: Spitfire

Homepage:

Stil: HardrockVÖ: 19. Januar 2017Zeit: CD 77:36 - DVD ca. 85 Min.Label: SpitfireHomepage: www.thedeaddaisies.com

Es war schon ein Bilderbuchstart, den die Dead Daisies hingelegt haben. Nach nur drei Studioalben ist das australisch-amerikanische Starkollektiv mit ihrem zeitgemäßem Hardrock, der immer wieder in Richtung der großen Glam-Ikonen der 1980er schielt, in Szenekreisen bestens bekannt. Fleißig durfte man in den vergangenen fünf Jahren die Bühnen dieser Welt bespielen und manch großes Open-Air-Festival besuchen, sodass es im Grunde kein Wunder ist, nun die erste Live-Scheibe in den Regalen zu finden.

Wer die Truppe in der aktuellen Besetzung John Corabi (v), David Lowy (g), Doug Aldrich (g), Marco Mendoza (b) und Brian Tichy (d) schon einmal live gesehen hat, der weiß um die Energie und Spielfreude, die The Dead Daisies mit auf die Bühne bringen. Eben jene Magie kann das nun vorliegende Album Live & Louder sehr gut einfangen, da auch eine Vielzahl von Corabis Ansagen enthalten sind und das Publikum an den richtigen Stellen zu hören ist. Darüber hinaus sind die Mitschnitte natürlich tip top produziert und führen beim Konsum vor allem eines vor Augen, und zwar die respektable Hit-Dichte, die The Dead Daisies bereits nach fünfjährigem Bestehen vorweisen können. "Long Way To Go", "Mexico", "Make Some Noise" - das sind Songs, die mitreißen und ein wenig schneller gezockt als auf Studioalbum gleich noch mehr Spaß machen! Dazwischen finden sich noch Coverversionen solch großer Hits wie "Fortunate Son", "Helter Skelter" und "American Band", die sich in ihrer energetischen Inszenierung reibungslos in das übrige Set fügen und das Publikum schon wegen ihres Bekanntheitsgrads weiter anfeuern. Klar - ein persönlich erlebtes Konzert wird ein Livealbum wohl niemals toppen können, dieses Exemplar hier ist den Machern aber schon sehr gut gelungen!

Es erscheint als CD+DVD-Set, dann als Doppel-LP in violettem Vinyl plus der CD-Ausgabe und schließlich als streng limitierte Box inklusive LPs, CD, DVD, einer roten Vinyl-Single, Poster, Patch, Sticker und Photokarte, also quasi allem was der pflichtbewusste Daisies-Fan unbedingt benötigt (oder auch nicht).

0 KommentareDagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite