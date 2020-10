Nächste News: Massive Wagons veröffentlichen Video zum Track

Werte Medienpartner und Freunde,

die letzten Wochen waren wirklich herausfordernd. Von ewiger Ungewissheit bis zur endgültigen Absage. Krisen- und Kommunikationsmanagement, was allen bürokratischen Anforderungen gerecht werden und vor allem die Fans aufklären und zufriedenstellen soll. Keine leichte Aufgabe für ein kleines Veranstalterteam, was nicht nur auf die Zahlen schaut, sondern mit vollem Herzblut agiert.

Gestern fiel dann der Startschuss für einen gigantischen Rückabwicklungsprozess und ein frisch aus dem Boden gestampftes Supporter-Programm, welches hoffentlich keine Wünsche offen lässt.

Wir möchten allen, die bereits ein Ticket für das SUMMER BREEZE 2020 gekauft haben, eine Auswahl an attraktiven Möglichkeiten bieten, ihre Bestellung rückabzuwickeln.

Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn wir unsere Fans auch 2021 in Dinkelsbühl begrüßen dürfen! Mit einem Umtausch in ein Ticket 2021 wird uns ermöglicht weiter mit voller Kraft an einer unvergesslichen Festivaledition für das nächste Jahr zu arbeiten. Wer uns zusätzlich unterstützen möchte, findet im Supporter-Programm die Möglichkeit dazu und darf sich über exklusives und limitiertes Merchandise freuen!

Es ist unser Ziel schnellstmöglich alle Weichen auf das "SUMMER BREEZE Open Air 2021" zu stellen, welches vom 18.-21.08.2021 stattfinden wird. Daher läuft simultan auch der Vorverkauf für 2021 an und bietet Frühentschlossenen mit einem zeitlich begrenzten Sonderpreis von 139,- € (inkl. VVK Gebühr und Camping) die Chance etwaige Preiserhöhungen zu umgehen.

Summer Breeze Open Air

18.8. - 21.8.2021

Flugplatzstraße 1, 91550 Dinkelsbühl

Quelle: Summer Breeze

Kara

