Neuseelands Meister des unorthodoxen Death Metals Ulcerate enthüllen ihr Video zum Track "Dissolved Orders". Der Track stammt vom aktuellen Album Stare Into Death And Be Still, das am 24.04. auf Debemur Morti Productions veröffentlicht und von der Fachpresse regelrecht gefeiert wurde.

Das Musikvideo stammt von keinem Geringeren als dem französischen Grafikdesigner und Künstler Dehn Sora, der zuletzt auch für Secrets Of The Moon eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Reinschauen lohnt sich definitiv!

Dissolved Orders

Quelle: Gordeonmusic

Dagger

