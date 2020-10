Nächste News: Streaming-Konzert von Corvus Corax am 21.3. um 20 Uhr

Als Vorgeschmack auf das neue Album Work Is The Curse Of The Drinking Class präsentieren uns die schwedischen Celtic-Folk-Rocker Finnegan's Hell das Video zu ihrer ersten Single "Six Feet Under".

Als Finnegan's Hell sich 2010 formten, schwor die Gemeinschaft nur über drei Dinge zu singen: das Leben, den Tod und den Alkohol. Auf ihrem dritten Album bleiben sie diesem Konzept treu und das amüsante Video-Clip "Six Feet Under" behandelt alle drei Themen auf einmal.

Hier geht's zum Video

Quelle: Gordeonmusic

Dagger

