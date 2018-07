Nächste News: Albumstream von Black Space Riders

Am 28. September 2018 wird das Album Endangered Species der australischen Heavy Metal Band Black Alice als CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. September 2018.

Tracklist:

01. No Warning

02. Rat Catchers Eyes

03. Running Hot, Running Wild

04. Hell Has No Fury

05. Wings Of Leather

06. In The Hall Of The Ancient Kings

07. Psycho

08. Roll The Dice

09. Blade Of Slaughter

10. Power Crazy

11. Hellhouse (Bonustrack)

12. Man Of Metal (Bonustrack)

13. Knightmare (Bonustrack)

Total Playing Time: 52:30 Min

Line-Up:

Rob Hartley - Vocals

Vince Linardi - Bass

Jamie Page - Guitars

Joe Demasi - Drums

Quelle: Pure Steel Records

