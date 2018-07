Nächste News: Albumstream von Drawn And Quartered

Artizan: The Man In Black - Veröffentlichung der Single aus dem Album Curse Of The Artizan

Auf Soundcloud wurde die Singleauskopplung der US-Metal Band Artizan - "The Man In Black" - veröffentlicht. Das Album Curse Of The Artizan wird offiziell am 17. August 2018 über Pure Steel Records wiederveröffentlicht.

Quelle: Pure Steel Records

Lord Obirah

