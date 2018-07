Nächste News: Neuer Song von Saate: Bene Elohim

Vorherige News: Laced With Deception Lyric Video von Bayview Suspect



Es ist jetzt Zeit, euch den ersten neuen Dynazty Song zu präsentieren - die brandheiße Single "Breathe With Me"!

Schwedens größte Melodic Metal Hoffnung liefert mit Firesign das kreativste, dynamischste und bisher stärkste Album der Bandgeschichte ab. Hier verschmilzt eine gesunde Grundhärte mit innovativen Einflüsse und auch die eingängigen Melodien werden nicht vernachlässigt. Nach Titanic Mass (2016) ist auch dessen Nachfolger Firesign wieder von Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) produziert worden und markiert für Dynazty den nächsten Schritt in Richtung Rockolymp.



Tracklist:

01. Breath With Me

02. The Grey

03. In The Arms Of A Devil

04. My Darkest Hour

05. Ascension

06. Firesign

07. Closing Doors

08. Follow Me

09. Let Me Dream Forever

10. Starfall

11. The Light Inside The Tunnel

Quelle: AFM Records

Lord Obirah

Zur Hauptseite