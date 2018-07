Nächste News: Panzer Squad: Neues Album Ruins via Testimony Records - Details und Songstream

Into Eternity werden am 03.08.2018 ihr neues Album The Sirens auf den Markt bringen. Vorab kann man sich den Track "The Fringes of Psychosis" anhören.

Tracklist:

1. The Sirens (7:54)

2. Fringes of Psychosis (6:58)

3. Sandstorm (3:46)

4. This Frozen Hell (7:01)

5. Nowhere Near (7:17)

6. Devoured by Sarcopenia (7:17)

7. Fukushima (5:56)

8. Scattering of the Ashes pt. 2 (3:47)

Quelle: Asher Media Relations

Lord Obirah

