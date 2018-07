Nächste News: Cyclonic Winds Lyric Video von Entierro

Vorherige News: Albumdetails von Into Eternity



Testimony Records präsentiert das erste Full-Length-Album der Osnabrücker Extrem-Thrasher Panzer Squad! Ruins wird am 31. August 2018 auf CD und limitiertem Vinyl (100 gold, 200 schwarz) sowie in digitalen Versionen veröffentlicht.

Das Trio zockt räudigen 80er-Thrash mit Einflüssen aus dem D-Beat-Punk - schnörkellos, gnadenlos, direkt auf die Zwölf!

Eine erste Hörprobe gibt es mit Album-Opener "Extinction" an dieser Stelle: https://testimonyrecords.bandcamp.com/album/panzer-squad-ruins

Tracklist:

01. Extinction

02. Death Toll

03. Escapist

04. Sewer Rat

05. Societal Funeral

06. Singular Purpose

07. Shut In

08. Victims Of War

09. Delusionist

10. Approaching The End

11. Zombie Shot

12. After The Bombs

13. Warsystem (Shitlickers Cover)

Quelle: Sure Shot Worx

Lord Obirah

Zur Hauptseite