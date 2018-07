Nächste News: Video von U.D.O.: One Heart One Soul

Vorherige News: Wrestling veröffentlichen neues Musikvideo zu Surreal Killer



Artizan: Curse Of The Artizan - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 17. August 2018 wird das Album der US-Metaller Artizan Curse Of The Artizan auf CD wiederveröffentlicht.

Tracklist:

1. Trade The World

2. Rise

3. The Man In Black

4. Fire

5. Fading Story

6. Game Within A Game

7. Torment

8. Curse Of The Artizan

Total Playing Time: 48:50 Min

Line-Up:

Tom Braden - Vocals

Ty Tammeus - Drums

Shamus Mcconney - Guitars

Jonathan Jennings Jr. - Bass

Quelle: Pure Steel Records

Lord Obirah

Zur Hauptseite