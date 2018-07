Nächste News: False Truth Lyric Video von Denied

Vorherige News: Artizan: Curse Of The Artizan - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Video von U.D.O.: One Heart One Soul

Afm Records sind verdammt stolz euch heute das neue offizielle Video "One Heart One Soul" von den deutschen Metal-Götter U.D.O. zu präsentieren!!

Am 31.08.2018 wird das neue Album Steelfactory weltweit erscheinen.

Quelle: AFM Records

Lord Obirah

Zur Hauptseite