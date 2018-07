Nächste News: Dee Snider veröffentlichen neues Musikvideo zu Become The Storm

Insignium ziehen am 31. August mit ihrem neuen Album Infamie und Urgewalt - Wenn Altes sich erhebterneut in die Schlacht. Dabei wissen sie ganz genau, dass man nach einem Kampf auch immer vor einem weiteren steht. Gnadenlos stellt einen das Leben vor immer neue scheinbar unlösbare Aufgaben. Wutgeladen und hasserfüllt stellt sich das Quartett in genau diesem Umstand: Ab sofort gibt es "Nach Dem Krieg" als Vorboten auf das neue Werk der Nordrhein-Westfalen zu hören!

Quelle: Apostasy Records

