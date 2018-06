Nächste News: Albumdetails von Grave Digger

Am 13. Juli 2018 wird das Album Deflorator/Vanguard der beiden deutschen Heavy Metal Bands T.N.T. und Vanguard als Split CD veröffentlicht.

Tracklist:

T.N.T.

1. Back Home

2. Rock 'n Roll Lover

3. Morning Light

4. Deflorator

5. Nightmare

6. Born To Loose

7. Golden Gate

8. Friday Is Payday

9. Far Away

Vanguard

10. All Night Long

11. We Rock

12. Diana

13. Dream And Shout

14. Fight For Surrender

15. Pinball Rock

16. Stone Wall

17. The Wolf

Total Playing Time: 71:45 Min

Line-Up T.N.T.:

Martin Busch - Vocals

Dieter Schön - Bass

Jörg Hargesheimer - Guitars

Jürgen Fechter - Drums

Diethelm Baumann - Guitars

Line-Up Vanguard:

Rainer Pfundstein - Vocals, Guitars

Carsten Eden - Bass, Vocals

Albert Heiden - Keyboard

Holger Biehl - Drums

Quelle: Pure Steel Records

Lord Obirah

