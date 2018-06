Nächste News: Debüt von Gravewards

Grave Digger werden am 14.09.2018 ihr neues Album The Living Dead via Napalm Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Fear Of The Living Dead

02. Blade Of The Immortal

03. When Death Passes By

04. Shadow Of The Warrior

05. The Power Of Metal

06. Hymn Of The Damned

07. What War Left Behind

08. Fist In Your Face

09. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (Bonus Track)

