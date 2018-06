Nächste News: Lyric Video von Aethereus: The Pale Beast

Die griechischen Death Metaller Gravewards veröffentlichen am 27. Juli 2018 ihr Debüt Ruinous Ensoulment über Unspeakable Axe Records. Vorab kann man sich den Song "Sworn In Denial - Omega Syndrome" anhören.

Tracklist:

1. Intro

2. Sworn In Denial - Omega Syndrome

3. Souls Twisted Beyond Recognition

4. Crypt Spawned Psychosis

5. Deconstruction Of Logic

6. Thresholds Of Lunacy

7. Abyssal Soul Devourment

8. Devoid Of Life

Quelle: Clawhammer

Lord Obirah

