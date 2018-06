Nächste News: Powerwolf veröffentlichen offizielles Video zu Fire & Forgive

Am 10. August 2018 wird das neue Album Dunsinane der schottischen Heavy Metal Band Midnight Force auf CD erscheinen.

Tracklist:

1. Killer

2. The Scarlet Citadel

3. Down With The King

4. Witchfinder

5. Alesia Falls

6. Crystal Talon

7. Warlord Eternal

8. Dunsinane

Total Playing Time: 43:08 Min

Line-Up:

John Gunn - Vocals, (Keyboards)

Ansgar Burke - Guitars, Backing Vocals, (Keyboards)

Brenden Crow - Bass, Backing Vocals, (Guitars, Keyboards)

Pete Werninck - Drums, Backing Vocals, (Keyboards)

Quelle: Pure Steel Records

Lord Obirah

