Powerwolf haben Ende Mai das offizielle Video ihrer neuen Single "Demons Are A Girl's Best Friend" veröffentlicht. Nun präsentiert Deutschland's erfolgreichste Heavy Metal-Band der Neuzeit ein weiteres atemberaubendes Musikvideo zum neuen Song "Fire & Forgive". Der Song ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Album The Sacrament Of Sin, welches am 20. Juli 2018 via Napalm Records erscheint.

Quelle: Napalm Records

Lord Obirah

