Nächste News: Neuer Burial Invocation Track im Stream: Phantasmagoric Transcendence

Vorherige News: Video von Crossing Eternity: Ghost Of A Storm



Am 10. August liefert die deutsche A-Cappella-Front Van Canto via Napalm Records ihr siebtes Studioalbum: Trust in Rust.

Bereits seit 2006 pustet die siebenköpfige Formation amtliche Vocal-Power in die Metal-Welt und beweist mit ihrem neuen Werk eine riesige stilistische Bandbreite. Trust in Rust gibt sich mal hochmelodisch, flirtet dann mit purem Bombast und Balladen, zeigt sich aber mit Hard-Rock-Hymnen und Speed-Metal-Ballbreakern schnell wieder von schwermetallischer Seite. Mit dem AC/DC-Cover "Hells Bells" und der Helloween-Ehrerbietung "Ride the Sky" (feat. Kai Hansen) rundet die Band ein reifes Album mit gewohnt atemberaubender Sangesachterbahn ab.

Die Band über ihr siebtes Werk:

"Wenn man in 12 Jahren 7 Alben veröffentlicht, bleibt eigentlich gar keine Zeit Rost anzusetzen. Trotzdem finden wir das neue Album kernig, rough und metallisch. Es ist ein Gemeinschaftswerk aller 7 Bandmitglieder und vollgepackt mit neuen Ideen und vertrautem Van Canto Style. Wir haben nach wie vor richtig Lust auf das was wir tun und trauen uns immer noch sehr viel mehr zu - trust in rust!"

Tracklisting:

CD 1:

01. Back In The Lead

02. Javelin

03. Trust In Rust

04. Ride The Sky (Feat. Kai Hansen)

05. Melody

06. Neverland

07. Desert Snake

08. Darkest Days

09. Infinity

10. Hells Bells

11. Heading Home

CD 2: Best Of - Orchestral Versions:

(erhältlich im Digipack)

01. The Mission (Orchestral Version)

02. Rain (Orchestral Version)

03. Hero (Orchestral Version)

04. Take To The Sky (Orchestral Version)

05. Water Fire Heaven Earth (Orchestral Version)

06. My Voice (Orchestral Version)

07. If I Die In Battle (Orchestral Version)

08. The Higher Flight (Orchestral Version)

09. Unholy (Orchestral Version)

10. The Other Ones (Orchestral Version)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite