National Napalm Syndicate: Video zu Welcome To Tomorrow veröffentlicht

National Napalm Syndicate haben ein neues Video zu "Welcome To Tomorrow" veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuem Album Times Is The Fire enthalten, welches am 18. Mai 2018 über Iron Shield Records veröffentlicht wurde.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

