Auf decibelmagazine.com könnt ihr euch das BornBroken Album The Years Of Harsh Truths And Little Lies in voller Länge anhören.

Quelle: Asher Media Relations

