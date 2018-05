Nächste News: Motorjesus: Neue Single und Video zu Re-Ignite online

Dee Snider werden am 27.07.2018 ihr neues Album For The Love Of Metal via Napalm Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Lies Are A Business

02. Tomorrow's No Concern

03. I Am The Hurricane

04. American Made

05. Roll Over You

06. I'm Ready

07. Running Mazes

08. Mask

09. Become The Storm

10. The Hardest Way

11. Dead Hearts (Love Thy Enemy)

12. For The Love of Metal

Quelle: Napalm Records

0 Kommentare

