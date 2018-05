Nächste News: Zarpa: Video zu Buscando Un Nuevo Mundo veröffentlicht

Wolfen: Genetic Sleepers - Veröffentlichung der Single aus dem Album Rise Of The Lycans

Auf Soundcloud wurde die erste Singleauskopplung der deutschen Power/Thrash Metal Band Wolfen - "Genetic Sleepers" - veröffentlicht. Das Album Rise Of The Lycans wird offiziell am 22. Juni 2018 über Pure Steel Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

