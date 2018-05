Nächste News: Wolfen: Genetic Sleepers - Veröffentlichung der Single aus dem Album Rise Of The Lycans

Am 29. Juni 2018 wird das neue Album Dread En Ruin der US-Metal Band Necrytis auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

1. Starshine

2. Necrytis

3. Blood In The Well

4. Call Us Insanity

5. Odyssey Divine

6. Heresiarch Profane

Total Playing Time: 49:36 Min

Line-Up:

Toby Knapp - Lead-, Rhythm Guitars, Bass

Shane Wacaster - Vocals, Drums

Special Guest

Arenas Watches - Piano, Organ

Quelle: Pure Steel Records

