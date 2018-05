Nächste News: Stortregn streamen Through The Dark Gates

Vorherige News: Monument veröffentlichen neues Musikvideo zu The Chalice



Die norwegischen Melodic Death Metaller Art Of Deception werden am 22.06.2018 ihr neues Album Path Of Trees via Rob Mules Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

1. Ocean Turns

2. The Contortionist

3. Dark Psychosis

4. Gate 19

5. Cosmic Fire

6. Path of Trees

7. Lysjakt

8. Shadows

9. The Fire Inside

Quelle: Alpha Omega Management

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite