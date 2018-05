Nächste News: Albumstream von Angerot

Queen Of The Hill Video von Eternal Flame

Die Neo-Classic Heavy Metaller Eternal Flame um Michael Schenker stellen das Video zum Song zu "Queen Of The Hill" online. Der Track stammt vom Album Smoke On The Mountain.

