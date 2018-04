Nächste News: Single von Spectral: Ashes To Dust

Vorherige News: Albumstream von Lecherous Nocturne



Wombbath werden am 01.06.2018 ihr neues Album The Great Desolation via Soulseller Records auf den Markt bringen. Vorab kann man sich den Track "The Weakest Flesh" anhören.

Tracklist:

1. Embrace Death

2. The Great Desolation

3. Footsteps Of Armageddon

4. Born Of Filth

5. Punisher Of Broken Oaths

6. The Weakest Flesh

7. Cold Steel Salvation

8. Hail The Obscene

9. Harvester Of Sin

Quelle: Sure Shot Worx

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite