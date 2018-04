Nächste News: Break The Tide Video von Millennial Reign

Psychoprism: Video zu Youve Got Another Thing Comin veröffentlicht

Psychoprism haben ein neues Video zu "You've Got Another Thing Comin'" veröffentlicht. Im Original stammt der Song von Judas Priest und war 1982 auf dem Album Screaming For Vengeance.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

