Hukutus werden am 27.04.2018 ihr neues Album Oksitosiini via My Fate Music auf den Markt bringen. Vorab kann man sich "Ave Mariana" zu Gemüte führen.

Tracklist:

1. Ave Mariana

2. Nadiirit

3. Koitus

4. Se seisoo

5. Tapa itse

6. Metsä ja yö

7. Abstra-ka-dabra

8. Jokainen hautaa omansa

Quelle: Grand Sound PR

0 KommentareLord Obirah

