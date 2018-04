Nächste News: Lyric Video von De Profundis: Godforsaken

Stormwind: Taken By Storm - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 11. Mai 2018 wird das Album Taken by Storm der deutschen Heavy Metal Band Stormwind auf CD veröffentlicht. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren (handnummeriert), mit 6 Bonustracks, Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Tracklist:

01. Hard Sins

02. Chaos

03. The Next Could Be You

04. Striker

05. Thunder & Lightning

06. Evil's Child

07. She-Devil

08. Fairy Of Dreams

09. Breaker

10. Warlord

11. Warbringer (Bonustrack)

12. Fairy Of Dreams (Bonustrack)

13. Iron Rock (Bonustrack)

14. Knight-Ages (Bonustrack)

15. She-Devil (Bonustrack)

16. White Angel (Bonustrack)

Line-Up:

Klaus Lemm - Vocals

Rudy Kay - Bass

Niko Arvanitis - Guitars

Olly Kliem - Drums

Wolfgang Böhm - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

