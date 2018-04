Nächste News: Losing My Humanity Video von Kobra And The Lotus

Powerwolf präsentieren das vollständige Albumcover samt Tracklist! Nachdem die Wölfe bereits erste schmackhafte Appetizer in Form der Songtitel, sowie Teile des Albumartworks veröffentlicht haben, ist es Zeit für das große Ganze:

The Sacrament Of Sin ist in reinem Herzblut und purer Leidenschaft getränkt! Das neue Album zeugt gleichzeitig von kompositorischer Finesse und ungezähmter Wildheit - und belegt einmal mehr, warum Powerwolf die unangefochtenen Hohepriester des Metals sind!

Tracklist:

01. Fire & Forgive

02. Demons Are A Girl's Best Friend

03. Killers With The Cross

04. Incense And Iron

05. Where The Wild Wolves Have Gone

06. Stossgebet

07. Nightside Of Siberia

08. The Sacrament Of Sin

09. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)

12. Midnight Madonna (Bonus Track - nur über EMP und Napalm Records-Mailorder erhältlich)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

