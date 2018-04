Nächste News: Shackled Video von Bloodshot Dawn

Vorherige News: Weapon Uk: Rising From The Ashes - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Ascendant: Video zu Tears Of His Majesty veröffentlicht

Ascendant haben ein neues Video zu "Tears Of His Majestic" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album A Thousand Echoes enthalten,welches am 20. April 2018 über Pure Steel Publishing veröffentlicht wird.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite