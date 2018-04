Nächste News: Ascendant: Video zu Tears Of His Majesty veröffentlicht

Weapon Uk: Rising From The Ashes - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 27. April 2018 wird das Album Rising From The Ashes derNWoBHM auf Weapon Uk veröffentlicht.

Tracklist:

01. Prelude - The Awakening

02. Ride The Mariah!

03. Fountain Of Paradise

04. Warrior

05. Ready 4 You

06. Burning Skies

07. Alamein

08. Wonderland

09. Bloodsoaked Rock

10. Bad Reputation

11. Celebration Time

12. Killer Instinct (Bonustrack)

13. The Rocker (New Track, Bonus)

Total Playing Time: 50:57 Min

Line-Up:

Danny Hynes - Vocals

Jeff Summers - Guitars, Vocals

Pj Philips - Bass, Vocals

Ian Sweeting - Drums

Special Guests:

Roy Shipston (Alamein) - Keyboards

Baz Downes (Killer Instinct) - Bass, Vocals

Bruce Bisland (Killer Instinct) - Drums, Vocals

Quelle: Pure Steel Records

