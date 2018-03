Nächste News: Video von Bornbroken: The Years Of Harsh Truths And Little Lies

Am 18. Mai 2018 wird das neue Album "Time Is The Fire" der finnischen Thrash Metal Band NATIONAL NAPALM SYNDICATE auf CD erscheinen.

Tracklist:

01. Pig Moon Rising (Intro)

02. Obey The System

03. In The Dead Of The Night

04. Kuolema

05. Bringer Of Päin

06. Knife Against My Throat

07. Drowning

08. Fallen Gardens

09. Original Sin

10. Ken Tästä Käy

11. Animal Is Out Of Control

12. Unholy Madness

13. Welcome To Tomorrow

14. Faces

15. The Worm Moon (Outro)

16. Blood And Iron (Bonustrack)

Total Playing Time: 59:01 Min

Line-Up:

Ilkka 'ile' Järvenpää - Vocals

Harri Lampinen - Guitars

Niko Karppinen - Bass

Jukka Kyrö - Guitars

Ville Hanhisuanto - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

