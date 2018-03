Nächste News: National Napalm Syndicate:Time Is The Fire - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Thrust: Feel The Pain - Veröffentlichung der Single aus dem Album Harvest Of Souls

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der US-Metal Band Thrust - "Feel The Pain" - veröffentlicht. Das Album Harvest Of Souls wird offiziell am 27. April 2018 über Pure Steel Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

